ضبط 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية بالبحيرة

شنت مديرية أمن البحيرة حملة أمنية موسعة لضبط الخارجين عن القانون وملاحقة العناصر الخطرة، أسفرت عن ضبط 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر، في عدد من مراكز المحافظة.



حيث تم ضبط كل من "شريف. أ.أ" فلاح، وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 محلية الصنع، و4 طلقات من ذات العيار، و"عبدالعزيز. إ. أ"، سائق، وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 محلية الصنع، و3 طلقات من ذات العيار، و"مصطفى. م. م"، عاطل، وبحوزته طبنجة عيار 9 مم مطموسة الأرقام، و4 طلقات من ذات العيار، و"مسعد. م. أ" سائق وبحوزته طبنجة عيار 9 ملى مطموسة الأرقام، و"وليد.ف.م" سائق، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع، و"مبروك، د، أ" فلاح، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع.



تحررت المحاضر اللازمة، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.