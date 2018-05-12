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مصر
السبت 12/مايو/2018 - 11:32 ص

وصول 6400 راكب من العمالة المصرية لموانئ البحر الأحمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أش أ
dostor.org/2166681

أعلن المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، ملاك يوسف، رفع درجة الاستعداد القصوى بموانئ سفاجا والغردقة ونويبع؛ لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العمالة المصرية القادمة من دول الخليج لقضاء الإجازات مع ذويهم، حيث شهدت موانئ الهيئة استقبال 6400 راكب من العمالة، و169 شاحنة عفش، و217 سيارة بصحبة الركاب.

وذكر بيان للهيئة، اليوم السبت، أن اللواء مهندس هشام أبوسنة، رئيس الهيئة، يقوم بجولات ميدانية بهذه الموانئ لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال العمالة المصرية، وتوفير كافة الخدمات الخاصة بتزامن موسم عودة العمالة مع موسم العمرة، الذي بدأ من أول أبريل الماضي بموانئ الهيئة، واستعدادات الموانئ لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العمالة والمعتمرين خلال شهر رمضان المعظم.

وشدد «أبوسنة» على ضرورة التنسيق لسرعة إنهاء الإجراءات، مع توفير عدد كاف من مستخلصي الجمارك لتيسير إنهاء الإجراءات الجمركية لأمتعة الركاب، وتجهيز صالات الوصول والسفر، وزيادة عدد العاملين بالصالات لخدمة الركاب، ورفع كفاءة الخدمات بالميناء.

على جانب آخر، تم تجهيز ساحات التربتيك بالميناء؛ لاستقبال السيارات القادمة بصحبة الركاب، وسرعة إنهاء الإفراج الجمركى، ومراقبة الحمالين بصرامة لعدم استغلال الركاب.

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