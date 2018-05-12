"ترامب" يعلن رسميًا أن هاواي تواجه كارثة كبرى

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسميًا أن هاواي تواجه "كارثة كبرى" في أعقاب الانفجارات البركانية التي أجبرت الآلاف من السكان على ترك منازلهم.



وقال البيت الأبيض في بيان مساء أمس الجمعة، إن إعلان "ترامب" أن هاواي تواجه "كارثة كبرى" سيسمح بتقديم المساعدة الفيدرالية لدعم جهود التعافي في جميع أنحاء المنطقة المتضررة من الثوران البركاني المستمر والزلازل.



وكان بركان "كيلاويا"الأكثر نشاطًا في هاواي قذف الحمم والغازات السامة لأكثر من أسبوع مما أجبر أكثر من ألفي شخص من السكان على مغادرة المناطق المجاورة له ودمر ما لا يقل عن عشرين منزلًا.