القاهرة : السبت 12 مايو 2018
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السبت 12/مايو/2018 - 10:16 ص

غدًا.. "الصحفيين" تعقد لجنة القيد تحت التمرين

محسن سلامة، نقيب
محسن سلامة، نقيب الصحفيين،
الحسين عبيد
dostor.org/2166568

تعقد لجنة القيد برئاسة خالد ميري، الوكيل الأول لنقابة الصحفيين، جلستها للقيد بجدول تحت التمرين على مدار، يومي الأحد الموافق 13 مايو الجارى من رقم "1" إلى "273"، والإثنين الموافق 14 مايو الجاري، من رقم "274" إلى "438"، والمؤجلين فى تمام الـ5 مساءً.

من جانبه، قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، خلال تصريحات لـ«الدستور»، إن الأسماء التي وردت فى كشوف المجتازين للدورات التدريبية سيتم خضوعهم إلى لجنة القيد المقبلة، نافيًا وجود قرار باستبعاد بعض المؤسسات الصحفية من الخضوع للجنة.

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