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السبت 12/مايو/2018 - 10:15 ص

مسئول عراقى: إصابة عنصرين أمنيين فى سقوط قذائف هاون ببعقوبة

قذائف هاون
قذائف هاون
أ ش أ
dostor.org/2166566

أعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي اليوم السبت، إصابة عنصرين أمنيين جراء سقوط قذائف هاون على مركز ناحية أبي صيدا شمال شرق ب‍عقوبة مركز محافظة ديالى العراقية.

وقال العزاوي، في تصريح لقناة السومرية نيوز العراقية، إن "أربع قذائف هاون سقطت بشكل عشوائي على مركز ناحية ابي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة، ما أسفر عن إصابة اثنين من العناصر الأمنية التي تقوم بدعم خطة أمن الانتخابات"، مضيفا أن القذائف انطلقت من منطقة شيخي المحاذية لناحية أبي صيدا.


يذكر أن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ديالى صادق الحسيني أعلن صباح اليوم، عن مقتل إرهابيين حاولا استهداف مركز انتخابي في ب‍عقوبة.

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