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السبت 12/مايو/2018 - 10:10 ص

مقاتلتان أمريكيتان تعترضان قاذفتين روسيتين قبالة ألاسكا

مقاتلتان أمريكيتان
عبير سليم
dostor.org/2166559

اعترضت مقاتلتان أمريكيتان، أمس الجمعة، طائرتين قاذفتين روسيتين في المجال الجوي الدولي قبالة ساحل ألاسكا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، صباح اليوم السبت، عن بيان الميجور أندرو هينيسي، المتحدث باسم قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية: "إن الطائرتين الروسيتين وهما من طراز "تي يو - 95 بير، دخلتا ما تسمى منطقة تحديد الهوية التابعة للدفاع الجوي الواقعة على بعد 200 ميل قبالة الساحل الغربي لألاسكا، في نحو الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت جرينتش)".

وأوضح، ضمن البيان، أن طائرتين مقاتلين من طراز "نوراد إف – 22" مقرهما ألاسكا اعترضتا القاذفتين الروسيتين إلى أن غادرتا المنطقة ولم تدخل الطائرتان الروسيتان مطلقًا المجال الجوي الأمريكي.

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