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السبت 12/مايو/2018 - 10:09 ص

بالصور.. مجدي عبد الغني ينتهي من تسجيل "شارع المونديال"

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2166558

انتهى الكابتن مجدي عبد الغني من تسجيل دوره في مسلسل "شارع المونديال"، الذي تدور فكرته حول خليط من الوثائقي والدراما شكل ومضمون مختلف لدراما الراديو يسعى للخروج بها من إطارها الكلاسيكي المكرر منذ سنوات.

ويتناول المسلسل الحديث عن الرياضة والمنتخب ومباريات كأس في العالم في إطار درامي كوميدي، والحديث عن نجوم التسعينيات والأمل في 2018.

المسلسل فكرة الإعلامي مجدي كامل، يكتبه الدكتور ياسر أيوب، والتتر من غناء أيمن الكاشف وشوبير وإسماعيل يوسف ومجدي عبد الغني والغندور وميار الغيطي، تتر المسلسل أقرب إلى لون الراب لحن عزيز الشافعي، وتوزيع عصمت وجيه، وإخراج صفي الدين حسن.

ويذاع "شارع المونديال" على إذاعة الشباب والرياضة في الثالثه والنصف عصرًا، وراديو مصر في السادسة وثلاث دقائق قبل الإفطار، ويعد أول مسلسل موكيومنتري على الراديو إنتاج شركة ماس ميديا جروب.

بالصور.. مجدي عبد الغني ينتهي من تسجيل "شارع المونديال"
بالصور.. مجدي عبد الغني ينتهي من تسجيل "شارع المونديال"
بالصور.. مجدي عبد الغني ينتهي من تسجيل "شارع المونديال"
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