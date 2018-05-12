القاهرة : السبت 12 مايو 2018
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سياسي
السبت 12/مايو/2018 - 10:07 ص

اليوم.. مؤتمر صحفى لـ"عاشور" بحضور أسرة الطالبة "مريم"

سامح عاشور،
سامح عاشور،
الحسين عبيد
dostor.org/2166553

يعقد سامح عاشور، نقيب المحامين، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بنادي المحامين بالمعادي.

وأوضحت لجنة الحريات برئاسة مقررها كمال مهنى، في بيان لها، أن المؤتمر بشأن حادثة الاعتداء على الطالبة المصرية "مريم مصطفى" في بريطانيا، ما نتج عنه وفاتها في 14 مارس الماضي.

ويشهد المؤتمر حضور أسرة الشهيدة، ومحاميها في لندن عماد أبو حسين.

جدير بالذكر، أن الطالبة المصرية توفيت 14 مارس الماضي، عقب دخولها في غيبوبة نتيجة الاعتداء عليها من قبل 6 فتيات في مقاطعة نوتنجهام البريطانية، يوم 20 فبراير الماضي، ووصل جثمانها فجر اليوم الجمعة، ودفنت بمدافن الأسرة بالقاهرة الجديدة.

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