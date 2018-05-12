القاهرة : السبت 12 مايو 2018
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السبت 12/مايو/2018 - 10:07 ص

غدًا.. وزيرة التخطيط فى حفل "القاهرة عاصمة الشباب العربي"

هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح
dostor.org/2166552

تشارك الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، غدًا الأحد، فى فعاليات حفل "القاهرة عاصمة الشباب العربي" لعام 2018 - 2019 تحت شعار "حلم واحد.. هدف واحد"، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذلك بعد تسلم القاهرة مفتاح النسخة الرابعة من فعاليات عاصمة الشباب العربي من دولة الكويت، وإعلانها عاصمة الشباب لعام 20182019، وينظم الحفل بمركز المؤتمرات الدولي بالتجمع الخامس بمشاركة وحضور عدد من الوزراء ولفيف من الشخصيات العامة والمسئولين، إلى جانب مشاركة عدد من وزراء الشباب والرياضة العرب.

تأتى مشاركة "السعيد" بالفعالية لدعم الوزارة الكامل للشباب ومشاركتهم وتأهيلهم للقيادة في إطار خطة الدولة لتمكين الشباب بدعم من القيادة السياسية، حيث نظمت الوزارة على مدار الشهور السابقة عدة دورات تدريبية وبرامج ومشروعات تستهدف دعم فكر الشباب وتشجيعهم على الابتكار مما يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تضع الشباب والمرأة على رأس قائمة أولوياتها.

جدير بالذكر أن الجامعة العربية بالقاهرة تنظم بشكل سنوي منذ 2015 برنامج عاصمة الشباب العربي حيث يتم اختيار عاصمة عربية تتبنى تنظيم فعاليات بهدف تشجيع الأفكار الجديدة والمبدعة في مجال العمل الشبابي على المستويات المختلفة، إذ وقع الاختيار على مملكة البحرين لتتبنى الدورة الأولى لـ«عاصمة الشباب العربي» وذلك في عام 2015، لتأتي بعدها الرباط في الدورة الثانية للفعالية لعام 2016 على أن تحتضن الكويت الدورة الثالثة فى مايو 2017 لتتسلم بعدها محافظة القاهرة عن عام 2018 الدورة الرابعة لعاصمة الشباب العربي.

وتستهدف فعاليات هذه المناسبة فئة الشباب في عمر ما بين 14 و35 عامًا من دول الوطن العربي والخليج، بما يضمن تفعيل دور الشباب وتعزيز قدراتهم في مجالات مختلفة تشمل؛ الفنون، والإعلام، والرياضة، والعلوم، والتكنولوجيا، والتعليم.

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