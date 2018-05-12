حظك اليوم.. برج الجدى: تطمح أن تكون الأفضل دائما فى العمل
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج الجدي، قالت:
مهنيا: تشعر بالتقصير في العمل وعدم الرضا عن النجاح الذي حققته بالرغم من رضا مديرك عنك، إلا أنك تطمح أن تكون الأفضل دائما.
عاطفيا: شريكك شخصية جادة أكثر من كونها رومانسية، بالرغم من كونك شخصية رومانسية بشكل كبير، وهو ما يكون السبب الأكبر في الخلافات بينكما.
صحيا: لا تخش من إجراء فحص الأشعة حتى تحصل على التشخيص السليم وتعالج تعبك بدقة، بدلًا من تناول دواء غير مناسب لك.