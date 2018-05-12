ضبط سلاح ناري بحوزة عامل فى الفيوم

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة الفيوم القبض على عامل وبحوزته سلاح ناري وطلقة واحدة لذات العيار.



كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث يفيد بتمكن قوة أمنية من وحدة مباحث المركز من ضبط "محمود ع" 24 سنة عامل، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 ملي وطلقة واحدة لذات العيار.



وأمام العميد رجب غراب، رئيس المباحث الجنائية، اعترف المتهم بحيازته للسلاح المضبوط فتحرر له المحضر رقم 2563 إداري مركز الفيوم لسنة 2018 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.