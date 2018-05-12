هانى عادل "صحفى" يكشف زيف الجماعات الإرهابية فى "السهام المارقة"

قال الفنان هانى عادل إنه يتمنى نجاح مسلسل "السهام المارقة" رغم عدم عرضعه على أى قناة فضائية مصرية، مشيرًا إلى أن فريق العمل بذل جهدًا كبيرًا من أجل خروج المسلسل بشكل يكشف زيف الجماعات الإرهابية.



وأوضح "عادل" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يجسد ضمن أحداث المسلسل شخصية "صحفى"، يتولى مسئولية الكشف عن كل ما تسببه الجماعات الإرهابية من ضرر فى البلاد.



والعمل يتناول قضية استعراض تنظيم داعش الإرهابى، ويحاول الثلاثى محمد وشيرين وخالد دياب كشف هذه الجماعة وكذبهم وتحريفهم للدين.



المسلسل فكرة ورؤية معز مسعود، وتأليف كل من محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب، وبدأت قصة المسلسل بقصة فيلم سينمائى عن الإرهاب طلب معز مسعود من محمد دياب تأليفه، ليقوم مسعود بإخراجه، كما يعدّ هذا التعاون الثانى بين مسعود وحفظى بعد فيلم "اشتباك" للمخرج محمد دياب، الذى افتتح عرض قسم "نظرة ما" فى مهرجان "كان" السينمائى فى عام 2016، وحقق نجاحًا عالميًا كبيرًا.



"السهام المارقة" من إخراج محمود كامل، وبطولة مجموعة متميزة من نجوم العالم العربى، حيث يشارك من مصر كل شريف سلامة وهانى عادل ووليد فواز وشيرى عادل، ويشارك من فنانى العالم العربى كلٌّ من الفنانة التونسية عائشة بن أحمد والفنانة اللبنانية دياموند أبو عبود والفنان السعودى هشام فقيه والفنان العراقى كامل إبراهيم.