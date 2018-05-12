القاهرة : السبت 12 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:48 م

أحدث صفقات الأهلى: «أبويا قاللي انضم للأفضل فى إفريقيا»‏
03:57 ص

موسكو: لا توجد مفاوضات حول تسليم سوريا منظومة صواريخ «إس -300»
12:52 ص

الليلة.. حفل الموسيقار عمر خيرت بساقية الصاوى
06:33 م

أطباء نفسيون: «السوشيال ميديا» قد تؤدى للوفاة

05:36 م

رغدة السعيد تكتب: «إجرى عالمطبخ».. ازدراء علني من «ذكور السوشيال»

05:17 م

روشتة إدوارد عشان تفضل عيل صغير

07:21 ص

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
01:17 ص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
11:50 م

اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود
07:36 م

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
فن
السبت 12/مايو/2018 - 10:03 ص

هانى عادل "صحفى" يكشف زيف الجماعات الإرهابية فى "السهام المارقة"

هانى عادل
هانى عادل
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2166546

قال الفنان هانى عادل إنه يتمنى نجاح مسلسل "السهام المارقة" رغم عدم عرضعه على أى قناة فضائية مصرية، مشيرًا إلى أن فريق العمل بذل جهدًا كبيرًا من أجل خروج المسلسل بشكل يكشف زيف الجماعات الإرهابية.

وأوضح "عادل" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يجسد ضمن أحداث المسلسل شخصية "صحفى"، يتولى مسئولية الكشف عن كل ما تسببه الجماعات الإرهابية من ضرر فى البلاد.

والعمل يتناول قضية استعراض تنظيم داعش الإرهابى، ويحاول الثلاثى محمد وشيرين وخالد دياب كشف هذه الجماعة وكذبهم وتحريفهم للدين.

المسلسل فكرة ورؤية معز مسعود، وتأليف كل من محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب، وبدأت قصة المسلسل بقصة فيلم سينمائى عن الإرهاب طلب معز مسعود من محمد دياب تأليفه، ليقوم مسعود بإخراجه، كما يعدّ هذا التعاون الثانى بين مسعود وحفظى بعد فيلم "اشتباك" للمخرج محمد دياب، الذى افتتح عرض قسم "نظرة ما" فى مهرجان "كان" السينمائى فى عام 2016، وحقق نجاحًا عالميًا كبيرًا.

"السهام المارقة" من إخراج محمود كامل، وبطولة مجموعة متميزة من نجوم العالم العربى، حيث يشارك من مصر كل شريف سلامة وهانى عادل ووليد فواز وشيرى عادل، ويشارك من فنانى العالم العربى كلٌّ من الفنانة التونسية عائشة بن أحمد والفنانة اللبنانية دياموند أبو عبود والفنان السعودى هشام فقيه والفنان العراقى كامل إبراهيم.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»

منذ شهر

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)

منذ أقل من شهرين

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى

منذ أقل من شهرين

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟

منذ أقل من شهرين

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ أقل من شهرين

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

الآن

بدء التصويت لانتخاب مجلس نواب عراقى جديد

«عبدالتواب»: محافظة القاهرة تُخطط لتوفير مصدر رزق للباعة الجائلين

17.68 جنيه.. سعر الدولار فى شركات الصرافة اليوم

زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب وسط اليابان

الأكثر قراءة

خاص.. الزمالك ينسحب من صفقة «قفشة» بعد اكتشاف كارثة

بيان رسمي من الزمالك بعد انسحاب سموحة من نهائي الكأس

مقاتلتان أمريكيتان تعترضان قاذفتين روسيتين قبالة ألاسكا

استقبال روسي فاتر لوزير خارجية ألمانيا

ألبومات الصور

فشل انعقاد الجمعية العمومية للأطباء لعدم اكتمال النصاب (ألبوم صور)

الناقد صلاح السروى: لم أتوقف كثيرًا عند مسألة المجايلة

بالفيديو.. الزغاريد تصاحب مريم إلى مثواها الأخير

"عيش مع حماقى".. تطبيق جديد لـ"أورنج" (صور)

نجم الساعة

كبار نجوم الدراما يتنافسون على كعكة إعلانات ‏الراديو فى رمضان

الأكثر قراءة

خاص.. الزمالك ينسحب من صفقة «قفشة» بعد اكتشاف كارثة

بيان رسمي من الزمالك بعد انسحاب سموحة من نهائي الكأس

مقاتلتان أمريكيتان تعترضان قاذفتين روسيتين قبالة ألاسكا

استقبال روسي فاتر لوزير خارجية ألمانيا

كشكول

رئيس جامعة الأزهر يفتتح المرحلة الأولى من تطوير مستشفى الحسين

«التعليم العالي» توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة ومركز التعليم الإلكتروني المدمج بعين شمس

التعليم العالي: غرفة عمليات لمتابعة امتحانات المعاهد

"صح النوم"حملة توعية لشعبة العلاقات العامة بـ"إعلام عين شمس"

عميد "تجارة القاهرة": لم الشمل يستهدف توطيد العلاقة بين الكلية وخريجيها

الأمصار

أبرز عناوين الصحف السعودية

الكويت.. مراكز الاقتراع تستقبل الناخبين بـ«المجلس البلدي»

توقف مراكز الاقتراع في انتخابات العراق بسبب الأجهزة

السعودية توقع اتفاقية تعاون مشترك مع اليابان للتنقيب الأثري

زعيم ائتلاف فتح يطالب العراقيين بالنزول للتصويت في الانتخابات

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

منوعات

"Jeep" تعدل أشهر سياراتها رباعية الدفع

"المحافظة على الطبيعة" يحذر من انقراض الغوريلا

علماء: طرح لقاح جديد ضد مرض "الهربس" خلال 5 سنوات

ولاد الكار

تفاصيل الدور الخفي للقنوات الأجنبية في تغطية الانتخابات الرئاسية

الصحة

7 فوائد لتناول سمك «التونة».. تعرف عليها

الدستور على فيسبوك
ads