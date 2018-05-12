ضبط 500 ألف قطعة ألعاب نارية محظورة بالفيوم

ألقى ضباط مركز شرطة الشواشنة بالفيوم القبض على سائق مقيم قرية النزلة دائرة المركز وبحوزته كميات كبيرة من الألعاب النارية المحظور تداولها.



كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث يفيد بتمكن قوة أمنية من وحدة مباحث الشواشنة من ضبط "عمر ر"، 27 سنة، سائق، وبحوزته 250 ألف بمبة ومثلها شماريخ وصواريخ محظور تداولها.



تم التحفظ على المضبوطات وإلقاء القبض على المتهم وتحرر له المحضر رقم 958 إداري مركز الشواشنة لسنة 2018 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.