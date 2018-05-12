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السبت 12/مايو/2018 - 10:01 ص

محمد فؤاد يشيد بقرار زيادة تكلفة جلسات الغسيل الكلوى

محمد فؤاد
محمد فؤاد
محمد جعفر
dostor.org/2166543

أشاد الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، برفع تكلفة جلسة الغسيل الكلوي بقرارات العلاج على نفقة الدولة من 200 جنيه إلى 400 جنيه.

وأوضح فؤاد أن تكلفة الجلسة 400 جنيه، ولكن قرار العلاج على نفقة الدولة كان يصدر بـ200 جنيه فقط، لذلك يتحمل المريض الفرق على نفقته الخاصة.

وأضاف أن الحكومة بعد قرارها هي من ستتكفل بكامل تكلفة جلسات الغسيل الكلوي، دون أن يتحمل المواطن أي أعباء مادية.

وأشار إلى أن المريض بذلك يستطيع إجراء جلسة الغسيل الكلوي بالمستشفيات الخاصة دون أن يتحمل الفرق بين السعر الأصلي وقيمة قرار العلاج على نفقة الدولة.

وعلق: "حسنة من وزارة الصحة في ظل مصائبها الكثيرة".

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