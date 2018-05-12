"جانجوا": باكستان تدعم أى جهود لإحلال السلام في أفغانستان

قال مستشار الأمن القومي الباكستاني، ناصر خان جانجوا، إن أفغانستان وباكستان بإمكانهما أن تتحولا إلى مركز اقتصادي وتجاري عالمي، نظرًا لأنهما يتشاركان في مستقبل اقتصادي والعديد من الفرص المميزة.



وأضاف "جانجوا" خلال كلمته أمام مؤتمر بعنوان "السلام- عائد التنمية والاستقرار في أفغانستان" الذي عقد في كابول، حسبما نقلت وكالة أنباء خامة برس الأفغانية، اليوم السبت، أن البلدين لديهما إمكانات للوصول إلى أسواق أوروبا وإفريقيا وباقي أنحاء أسيا، ولذلك فإنهما قد يتحولان إلى مركز اقتصادي وتجاري عالمي.



كما أكد المسئول الباكستاني أن بلاده سوف تدعم أى جهود لإحلال السلام في أفغانستان الذي من شأنه أن يعود بالنفع على باكستان ودول المنطقة.