سفير باكستان لدى واشنطن: الخلافات بين البلدين قابلة للحل

قال إعزاز أحمد شودري، سفير باكستان لدى واشنطن اليوم السبت، إن الخلافات بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية قابلة للحل.



وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن تصريحات "شودري" تأتي بعد يوم واحد من فرض باكستان قيودًا على سفر الدبلوماسيين الأمريكيين بالبلاد ردًا على منع السلطات الأمريكية الدبلوماسيين الباكستانيين على أراضيها من السفر لمسافة تبعد أكثر من 25 ميلًا عن سفارتهم بدون إذن.



وأضاف "شودري" أن المشاكل بين البلاد لا يمكن حلها إلا عن طريق الحوار، وأن بلاده والولايات المتحدة الأمريكية تحاولان حل تلك القضية.



وكانت وزارة الخارجية الباكستانية أعلنت أمس الجمعة، أنه يجب على الدبلوماسيين الأمريكيين الحصول على إذن مسبق للسفر.