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السبت 12/مايو/2018 - 09:58 ص

شيرين الصباغ وكيلًا دائما لوزارة التجارة والصناعة لمدة 4 سنوات

شريف إسماعيل
شريف إسماعيل
أ ش أ
dostor.org/2166533

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين الدكتورة شيرين محمد عبد الحميد الصباغ، فى وظيفة الوكيل الدائم لوزارة التجارة والصناعة، لمدة 4 سنوات كأول، وكيل دائم بالحكومة المصرية.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة، فى بيان لها اليوم، أن هذا القرار يأتي بناءً على ترشيح من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ويعكس التزام الوزارة بتطبيق قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، لتصبح وزارة التجارة والصناعة، أول وزارة بالدولة تقوم بإجراء إعادة هيكلة شاملة لقطاعاتها ودمجها فى هيكل تنظيمى موحد، يستهدف زيادة فعالية الأداء، والقضاء على الازدواجية، والتشابكات بين عمل القطاعات، والإدارات المختلفة، وتحقيق توجهات الدولة نحو خلق جهاز إداري كفء، وفعال وتحقيق الاستفادة القصوى منه.

وأوضحت الوزارة، أن وظيفة الوكيل الدائم على قمة الوظائف القيادية بالوزارة، حيث يتولى الوكيل الدائم معاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته، وضمان الاستقرار التنظيمي، والمؤسسي للوزارة والأجهزة التابعة لها، بالاضافة إلى رفع مستوى تنفيذ كفاءة سياساتها، وضمان استمرارية البرامج، والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير.

ويشرف الوكيل الدائم على وضع خطط وبرامج عمل الوزارة، والتى تستهدف زيادة كفاءة العمل، وترشيد الإنفاق، كما يشرف على تطوير الخدمات التى تقدمها الوزارة، وتحسين صورتها، بالاضافة إلى الإشراف على قانونية، واستمرارية القرارات الادارية، والتنظيمية وصياغة القرارات الحكومية.

ويرسم الوكيل الدائم خريطة واضحة لعمليات التخطيط الاستراتيجى، والإصلاح المؤسسي، والتنظيمى من خلال رصد دقيق للوضع الحالى، وتقويم موضعى لكافة خطط وبرامج التخطيط والاصلاح السابقة.

يذكر أن الدكتورة شيرين الصباغ حاصلة على الدكتوراة في التخطيط الاستراتيجي، وإدارة أداء الحكومات من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتتمتع بخبرات متراكمة في صياغة السياسات والاستراتيجيات، والبرامج والخطط في القطاع الحكومي، حيث عملت كخبير لبرامج تمكين وتنمية الأعمال لدي العديد من المؤسسات الدولية، فضلًا عن الخبرات العملية الخاصة بالتطوير التنظيمي والمؤسسي داخل القطاع الحكومي.

وعملت الصباغ في وظيفة مدير مشروع الإدارة بالنتائج، وهو مشروع قومي ينفذ لصالح وزارة التخطيط والمتابعة، والإصلاح الإداري المصرية حتى نهاية عام 2015، وبعد التحاقها بوزارة التجارة والصناعة ساهمت في صياغة وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والمشروعات التنموية التي تخدم مجالات التنمية الصناعية والتجارة الخارجية بكافة أبعادها.

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