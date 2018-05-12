"العبادي": الانتخابات البرلمانية مهمة وتحدد مستقبل العراق

اعتبر رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن الانتخابات التشريعية التي تجري اليوم السبت تحدد مستقبل العراق.



وقال "العبادي" في تصريح له بعد الإدلاء بصوته، وفقا لقناة السومرية نيوز: "إن الانتخابات مهمة وتحدد مستقبل العراق ويجب المشاركة بها بشكل واسع من قبل العراقيين".



وأضاف أن نسبة التصويت الخاص نسبة جيدة، لافتًا إلى وجود خلل في بعض المراكز الانتخابية المخصصة للقوات الأمنية، ونأمل ان يتم تصليح جزء منها اليوم.



وتابع: "تصويت العراقيين بالخارج بعث رسالة مفادها أن جميع العراقيين موحدون في مسألة المشاركة في الانتخابات".