دبي الأولى عربيًا والثامنة عالميًا في التنويع الاقتصادي

حصلت مدينة دبي على المرتبة الأولى عربيًا، والثامنة عالميًا في التنويع الاقتصادي لتأتي قبل العديد من الاقتصادات المتقدمة مثل سويسرا واليابان وفرنسا وبريطانيا، وذلك بفضل صياغة الخطط والسياسات الكفيلة بتقليل الاعتماد على النفط من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية.



وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يشير تقرير "تنافسية دبي 2018" الذي أصدره "مركز التنافسية العالمية" التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، بالتعاون مع "مكتب دبي للتنافسية" التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إلى أن دبي جاءت في المرتبة الأولى عربيًا، والتاسعة عالميًا، في تلقي الاستثمار الأجنبي المباشر، برصيد بلغ 73.8 مليار دولار، متقدمة على أمريكا وأستراليا وكندا وألمانيا وفرنسا والصين.



