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السبت 12/مايو/2018 - 06:40 ص

منع رئيس وزراء ماليزيا السابق من مغادرة البلاد

منع رئيس وزراء ماليزيا
وائل خورشيد
dostor.org/2166473

أعلنت إدارة الهجرة الماليزية، اليوم السبت، عن أنَّ رئيس الوزراء الماليزي السابق المنهزم في الانتخابات البرلمانية ممنوع من مغادرة البلاد هو وزوجته، حسب ما أوردت وكالة أنباء «أسوشيتد برس».

وأعلنت مفوضية الانتخابات قبل يومين النتائج النهائية للانتخابات والتي أظهرت حصول «تحالف الأمل» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد على 113 مقعدًا من أصل 222 مقعدًا في البرلمان، بينما حصل تحالف «باريسان» الذي يتزعمه نجيب رزاق على 79 مقعدًا.

يواجه رزَّاق تهمًا بالفساد لتلقيه بشكل غير قانوني ملايين الدولارات من الصندوق الاستثماري الحكومي.

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