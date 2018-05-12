الانسحاب من «النووى الإيرانى» يُكبد «بوينج» 20 مليار دولار خسائر

ذكر موقع «نيوزويك» الأمريكي أنَّ شركة «بوينج» عملاق صناعة الطائرات والمحركات الأمريكية، تخسر ما يقترب من 20 مليار دولار، بسبب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق النووي الإيراني، وتوقيع عقوبات على طهران.



وقال الموقع إنَّ الشركة الأمريكية كان من المقرر أنّ تبيع 80 طائرة للخطوط الجوية الإيرانية، و30 طائرة أخرى لخطوط أسمان الإيرانية، مشيرًا إلى أن مجموع الصفقتين يصل لـ 19 مليار دولار.



وأشارت «بوينج» إلى أنها لم تضيف الـ 110 في سجل طلباتها، وبالتالي فإن الأعمال المتراكمة لن تتأثر.