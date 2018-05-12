محامى ممثلة إباحية يجمع ثروة من الحديث عن علاقتها بـ«ترامب»

كشف تحليل أجراه موقع «فري بيكون» الأمريكي، عن أنَّ محامي ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية السابقة ستوركي دانيلز، مايكل أفيناتي، ظهر على شاشتي «سي إن إن» و«إم إس إن بي سي» الأمريكيتين خلال الفترة من 7 مارس الماضي حتى، الآن 108 مرة.



ولفت التحليل، إلى أنَّ «أفيناتي» ظهر على «سي إن إن» 65 مرة، وعلى «إم إس إن بي سي» 43 مرة، إلى جانب ظهورة مرات في عدد من القنوات الأخرى.



وحسب «ذا هيل» الأمريكي، فقد قدَّر موقع «فري بيكون» أنَّ «أفيناتي»، تقاضى مقابل الظهور في تلك البرامج ما يزيد على 174 مليون دولار.



وتزعم ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، إنها كانت على علاقة بالرئيس الأمريكي دوناد ترامب، وأنَّ محاميه مايكل كوهين أعطاها مبلغ 130 ألف دولار مقابل توقيعها اتفاقية صمت بموجبها تتوقف عن الحديث حول هذا الأمر، ومازالت وقائع القضية متداولة حتى الآن.