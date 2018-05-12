إيقاف قائدين أمريكيين بالصومال لسوء سلوكهما الجنسى

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، إنَّ قائد البحرية ومستشار له رفيع المستوى متواجدين في إفريقيا، تم إعفائهما من مهامهما، وعادوا إلى البلاد بسبب اتهامات طالتهما بسوء السلوك الجنسي من عضوات في فريق الخدمة العسكرية الأمريكية.



وذكر موقع شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أمس الجمعة، أنَّ قائد العمليات الخاصة بإفريقيا مارك هيكس، أمر بعودتهم إلى ديارهم لكي يتم محاكمتهم بخصوص تلك المزاعم.



ولفتت الصحيفة إلى أن العديد من قوات البحرية الأمريكية متواجدين في شرق إفريقيا، لتقديم الاستشارة للقوات الصومالية التي تقاتل حركة «الشباب» التابعة لتنظيم القاعدة.

