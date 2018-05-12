دينا الشربينى تذهب بـ«مليكة» إلى مصر الجديدة

تستكمل الفنانة دينا الشربينى، تصوير مشاهدها في مسلسل "مليكة"، اليوم السبت، داخل الديكور الخاص في منطقة مصر الجديدة، وتسعى للانتهاء منه بالكامل استعدادًا لعرضه بالماراثون الرمضان المقبل.



وتقرر عرض المسلسل خلال شهر رمضان هذا العام على أكثر من قناة أبرزها "الحياة" و"النهار" فى مصر و"أبو ظبى" فى الخليج.



و"مليكة" بطولة دينا الشربينى، رامز أمير، مصطفى فهمى، عمر السعيد، أحمد العوضى، ندى بسيونى، صفاء الطوخى، دانا حمدان، إيمان الزيدى، آية سماحة، لمياء كرم، ياسر على ماهر، وقصة أحمد طاهر ياسين وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك وإخراج شريف إسماعيل وإشراف أحمد نادر جلال.