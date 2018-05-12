القاهرة : السبت 12 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:48 م

أحدث صفقات الأهلى: «أبويا قاللي انضم للأفضل فى إفريقيا»‏
03:57 ص

موسكو: لا توجد مفاوضات حول تسليم سوريا منظومة صواريخ «إس -300»
12:52 ص

الليلة.. حفل الموسيقار عمر خيرت بساقية الصاوى
06:33 م

أطباء نفسيون: «السوشيال ميديا» قد تؤدى للوفاة

05:36 م

رغدة السعيد تكتب: «إجرى عالمطبخ».. ازدراء علني من «ذكور السوشيال»

05:17 م

روشتة إدوارد عشان تفضل عيل صغير

07:21 ص

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
01:17 ص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
11:50 م

اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود
07:36 م

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
فن
السبت 12/مايو/2018 - 02:26 ص

دينا الشربينى تذهب بـ«مليكة» إلى مصر الجديدة

الفنانة دينا الشربينى
الفنانة دينا الشربينى
منار إبراهيم
dostor.org/2166460

تستكمل الفنانة دينا الشربينى، تصوير مشاهدها في مسلسل "مليكة"، اليوم السبت، داخل الديكور الخاص في منطقة مصر الجديدة، وتسعى للانتهاء منه بالكامل استعدادًا لعرضه بالماراثون الرمضان المقبل.

وتقرر عرض المسلسل خلال شهر رمضان هذا العام على أكثر من قناة أبرزها "الحياة" و"النهار" فى مصر و"أبو ظبى" فى الخليج.

و"مليكة" بطولة دينا الشربينى، رامز أمير، مصطفى فهمى، عمر السعيد، أحمد العوضى، ندى بسيونى، صفاء الطوخى، دانا حمدان، إيمان الزيدى، آية سماحة، لمياء كرم، ياسر على ماهر، وقصة أحمد طاهر ياسين وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك وإخراج شريف إسماعيل وإشراف أحمد نادر جلال.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»

منذ شهر

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)

منذ أقل من شهرين

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى

منذ أقل من شهرين

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟

منذ أقل من شهرين

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ أقل من شهرين

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

الآن

اليوم.. محاكمة 213 متهمًا فى قضية «أنصار بيت المقدس»

بالصور.. ديبيكا بادكون تتألق فى مهرجان «كان» بإطلالة غريبة

استدعاء مسئوليها بالقاهرة.. «الاستعلامات» تدين مساس «روسيا اليوم» بوحدة الأراضي المصرية

فيديوجراف.. «أسياد العالم وارتفاع أسعار الذهب» أبرز أخبار اليوم

الأكثر قراءة

خاص.. الزمالك ينسحب من صفقة «قفشة» بعد اكتشاف كارثة

بيان رسمي من الزمالك بعد انسحاب سموحة من نهائي الكأس

ارتفاع فى أسعار الذهب اليوم

الخارجية الروسية: إحباط هجمات إرهابية ممولة من تركيا

ألبومات الصور

فشل انعقاد الجمعية العمومية للأطباء لعدم اكتمال النصاب (ألبوم صور)

الناقد صلاح السروى: لم أتوقف كثيرًا عند مسألة المجايلة

بالفيديو.. الزغاريد تصاحب مريم إلى مثواها الأخير

"عيش مع حماقى".. تطبيق جديد لـ"أورنج" (صور)

نجم الساعة

كبار نجوم الدراما يتنافسون على كعكة إعلانات ‏الراديو فى رمضان

الأكثر قراءة

خاص.. الزمالك ينسحب من صفقة «قفشة» بعد اكتشاف كارثة

بيان رسمي من الزمالك بعد انسحاب سموحة من نهائي الكأس

ارتفاع فى أسعار الذهب اليوم

الخارجية الروسية: إحباط هجمات إرهابية ممولة من تركيا

كشكول

التعليم العالي: غرفة عمليات لمتابعة امتحانات المعاهد

"صح النوم"حملة توعية لشعبة العلاقات العامة بـ"إعلام عين شمس"

عميد "تجارة القاهرة": لم الشمل يستهدف توطيد العلاقة بين الكلية وخريجيها

رئيس جامعة حلوان يكشف لـ"كشكول" العقوبة المنتظرة للطالب المتحرش

750 جنيها مكافأة لموظفي جامعة حلوان

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

بالصور.. فلسطينية «أخت المرجلة»

المعادن تسجل تراجع على المستوي اليومي

زيادة الطلب على الكهرباء لمتابعة حفل الزفاف الملكي لهاري وميجان

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

منوعات

فيديوجراف.. «أسياد العالم وارتفاع أسعار الذهب» أبرز أخبار اليوم

السعودية تكتشف آثار أقدام إنسان تعود لأكثر من 85 ألف عام

"بيطرية" تعتنى بجرو ثعلب مفقود

ولاد الكار

تفاصيل الدور الخفي للقنوات الأجنبية في تغطية الانتخابات الرئاسية

الصحة

7 فوائد لتناول سمك «التونة».. تعرف عليها

الدستور على فيسبوك
ads