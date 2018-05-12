رزان مغربى عن مقالب رامز جلال: «ربنا ما يقطعلك عادة»

حرصت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، على تهنئة الفنان رامز جلال، على الموسم الجديد من برنامج المقالب الشهير "رامز تحت الصفر"، والمقرر عرضه بالماراثون الرمضاني المقبل.



وشاركت "رزان" صورة بوستر البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة: «ربنا ما يقطعلك عادة ولا يحرمنا منك ولا يحرمك مننا ويقدرك دايمًا على فعل الخير، مبروك يا رامز ما لقيت جملة أحلي من جملتك المعروفة عشان اهنيك بيها على برنامج رامز تحت الصفر، وكل عام وأنت بخير رمضان كريم يجمعنا على شاشة».