غدًا.. بدء صرف الكوبون النقدى لمساهمى «عبور لاند»

تبدأ شركة "عبورلاند"، فى توزيع الكوبون النقدى للمساهمين بدءًا من غدًا الأحد، بواقع 30 قرشًا للسهم.



يذكر أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 243.19 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 161.9 مليون جنيه في 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



وزادت مبيعات عبور لاند في 2017 إلى 2.06 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.45 مليار جنيه في 2016.



وكشفت قائمة توزيعات الأرباح لشركة عبور لاند عن عام 2017، اقتراح توزيع 60 مليون جنيه على المساهمين.



ويبلغ رأسمال الشركة 200 مليون جنيه، موزعًا على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.