اليوم.. انعقاد الجمعية العمومية لشركة «يوتيوبيا»

تعقد شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، جمعيتها العامة غير العادية، اليوم السبت؛ للنظر في تعديل المادة 21 من النظام الأساسي للشركة بغرض زيادة أعضاء مجلس الإدارة والسماح بالعضوية لغير مالكي الأسهم من ذوي الخبرة.



ومن المقرر تعديل تلك المادة على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل، وتسعة أعضاء على الأكثر، تعينهم الجمعية العامة، ويشترط في كل منهم أن يكون مالكًا لعدد من أسهم الشركة، حيث يسمح بأن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة.



وجاءت دعوة العمومية، وفقًا لمقترح مجلس الإدارة في شأن ذلك.



