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السبت 12/مايو/2018 - 01:37 ص

فى ذكرى ميلاده.. أبرز المعلومات عن الشيخ عبدالحليم محمود

الشيخ عبد الحليم
الشيخ عبد الحليم محمود
إسلام أبو المجد
dostor.org/2166445

يُعد الشيخ عبدالحليم محمود، من أبرز العلماء الربانيين على مستوى العالم، وكان يستشعر أنه إمام المسلمين في كل أنحاء العالم، وأنه مسئول عن قضاياهم، وكان هؤلاء ينظرون إليه نظرة تقدير وإعجاب، فهم يعتبرونه رمز الإسلام وزعيم المسلمين الروحي، ولهذا كان يخفق قلب الإمام لكل مشكلة تحدث في العالم الإسلامي، ويتجاوب مع كل أزمة تلمّ ببلد إسلامي، ويحل علينا اليوم السبت ذكرى ميلاده في الثاني عشر من مايو.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الشيخ عبد الحليم محمود:

- ولد في 12 مايو 1910، بعزبة أبوأحمد قرية السلام مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وكان أبوه ممن تعلم بالأزهر لكنه لم يكمل دراسته فيه، وحفظ القرآن الكريم ثم التحق بالأزهر عام 1923 حصل على العالمية عام 1932، ثم سافر إلى فرنسا على نفقته الخاصة لاستكمال تعليمه العالي، حيث حصل على الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية عن الحارث المحاسبي عام 1940.

- بعد عودته عمل مدرسًا لعلم النفس بكلية اللغة العربية بكليات الأزهر، ثم عميدًا لكلية أصول الدين عام 1964، ثم عُين عضوًا ثم أمينًا عامًا لمجمع البحوث الإسلامية فنهض به وأعاد تنظيمه عين وكيلا للأزهر، وفي عام 1970 عُين وزيرًا للأوقاف وشئون الأزهر.

- تولى الشيخ عبدالحليم محمود مشيخة الأزهر في ظروف بالغة الحرج، وذلك بعد مرور أكثر من 10 سنوات على صدور قانون الأزهر عام 1961 الذي توسع في التعليم المدني ومعاهده العليا، وألغى جماعة كبار العلماء، وقلص سلطات شيخ الأزهر.

- الشيخ عبدالحليم محمود له أكثر من 60 مؤلفًا في التصوف والفلسفة، بعضها بالفرنسية، ومن أشهر كتبه: "أوروبا والإسلام، والتوحيد الخالص أو الإسلام والعقل، وأسرار العبادات في الإسلام، والتفكير الفلسفي في الإسلام، والقرآن والنبي، والمدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبو الحسن الشاذلي".

- كان الشيخ عبدالحليم محمود يستشعر أنه إمام المسلمين في كل أنحاء العالم، وأنه مسئول عن قضاياهم، وكان هؤلاء ينظرون إليه نظرة تقدير وإعجاب، فهم يعتبرونه رمز الإسلام وزعيم المسلمين الروحي، ولهذا كان يخفق قلب الإمام لكل مشكلة تحدث في العالم الإسلامي، فقد أصدر بيانا بشأن الأحداث الدامية والحرب الأهلية في لبنان، حيث دعا الأطراف المتنازعة من المسلمين والمسيحيين إلى التوقف عن إراقة الدماء وتخريب معالم الحياة، ولم يكتف الشيخ بذلك؛ بل أرسل برقية إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية يناشده العمل بحسم وعزم على وقف النزيف الدموي الذي أسالته المؤامرات المعادية على أرض لبنان.

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