فى عيد ميلاده.. 4 معلومات عن الممثل المصرى العالمى رامى مالك

منذ بداية عرض مسلسل "Mr.Robot" نجح رامي مالك، الممثل الأمريكي ذو الأصول المصرية في جذب انتباه الجمهور من جميع أنحاء العالم؛ نظرًا لأدائه المتقن والمتميز، وحصوله على جائزة أفضل ممثل في المسلسل أثناء حفل توزيع جوائز"Emmy" التليفزيونية، والذي يحل علينا اليوم السبت الموافق 12 مايو عيد ميلاده.



وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز المعلومات عن الممثل العالمي رامي مالك مع هوليود:



- ولد رامي مالك في 12 مايو 1981، وهو ممثل أميركي- مصري، ولد في مدينة لوس انجلوس كاليفورنيا لأب وأم مصرييان، واشتهر في الآونة الأخيرة بمسلسل من بطولته "السيد روبوت" عام 2015، ودرس في مدرسة "نوتردام" الثانوية في شيرمان أوكس، بمدينة لوس أنجلوس وحصل على شهادة بكالوريوس الفنون الجميلة في عام 2003 من جامعة إيفانسفيل، وبدأ مسيرته الفنية في "هوليوود" مثل في العديد من الأعمال بأدوار صغيره قبل اتخاذ دور كبير له لأول مرة في فيلم "ليلة في المتحف" في عام 2006.



- في أكثر من حوار صحفي وبحسب ما ذكر موقع "IMDB"، أكد رامي مالك، أنه قبل العمل في مجال التمثيل كان يعمل بالمطاعم إذا يقوم بتوصيل الطلبات من فلافل وبيتزا وشاورما إلى ساكني هوليوود، وكان زميل النجمة كيرستن دانست فى مدرسة "Notre Dame" بلوس أنجلوس، وكانا يدرسان فنون المسرح والموسيقى معًا ولكنهما لم يكونان فى نفس الصف الدراسى.



- عمل "رامي" مع والده مرشد سياحي في القاهرة، وتربى "رامي" على مذهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفى 2015 بدأ بلعب دور إليوت آلدرسن في مسلسل "Mr.Robot"، الذي حقق نجاحا كبيراّ وترشح لجائزة "الجولدن جلوب"، وفاز بجائزة "إيمي" لأفضل ممثل.



- شارك في سلسلة أفلام "Night at the Museum"، أعوام 2006 و2009 و2014، شارك أيضًا في فيلم "The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2" عام 2012.