توم هانكس يقرر طرح فيلمه «You Are My Friend» العام المقبل

قررت الشركة المنتجة لفيلم النجم العالمي توم هانكس طرح فيلمه الجديد «You Are My Friend»، يوم 18 أكتوبر عام 2019 المقبل، حسبما ذكرت بعض المواقع العالمية.



الفيلم من إخراج مارييل هيلر، وتأليف مايكت فيتزيرمان بلو ونوح حاربستير، وتدور قصته حول حياة فريد روجرز مقدم برنامج وهو واحد من أشهر البرامج التى قدمت للأطفال، والتى ظل يقدمها لفترة طويلة.



آخر أعمال توم هانكس، كانت فيلم «The Post» الذى تم عرضه في فبراير الماضى، مع النجمة العالمية ميريل ستريب، والمخرج ستيفن سبيلبيرج، ووصلت إيراداته إلى 174 مليون دولار عالميًا.