القاهرة : السبت 12 مايو 2018
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السبت 12/مايو/2018 - 01:13 ص

إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية «كوم أدريجة» ببنى سويف

إصابة 4 أشخاص فى
مصطفى حربى
dostor.org/2166430

أصيب أربعة أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء، نشبت فى قرية كوم أدريجة التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.

واستقبل مستشفى بنى سويف العام "أحمد ع.ش"، 34 سنة، مصاب بطلق نارى بالفخد الأيسر مدخل ومخرج، و"بدر م.م.س"، 35 سنة، مصاب بطلق نارى مدخل ومخرج، و"محمود ع.ع"، 27 سنة، مصاب بجرح طعنى غائر بالصدر وتم تركيب أنبوبة صدرية، و"محمد ع.ع"، 35 سنة، مصاب بجرح قطعى بالصدر، وتم احتجازهم داخل قسم الجراحة داخل المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وانتقلت قوة من مركز شرطة الواسطى شمال بنى سويف، إلى موقع البلاغ لضبط الجناة وفرض كردون أمنى لمنع تجدد الاشتباكات.

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