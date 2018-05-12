أسعار الألبان اليوم.. «السائب» بـ20 جنيهًا للكيلو
تباينت أسعار الألبان، اليوم السبت، في القاهرة، وتراوح سعر اللبن المعبأ «كامل الدسم» بين 18 و25 جنيهًا للكيلو، مقابل سعر «السائب» من 16 - 20 جنيهًا
تباينت أسعار الألبان، اليوم السبت، في القاهرة، وتراوح سعر اللبن المعبأ «كامل الدسم» بين 18 و25 جنيهًا للكيلو، مقابل سعر «السائب» من 16 - 20 جنيهًا
قال الناقد الدكتور صلاح السروى، إنه لم يصدق كثيرًا مسألة أن هناك جيلًا كل عشر سنوات، وهذا رغم أن هناك كتابات مهمة وخلاقة جاءت في لحظات وحقب مفصلية وفارقة فيما يخص الوهج السياسى، وكذلك النكبات ولحظات ...
شُيّع جثمان مريم حاتم مصطفى، ضحية الاعتداء العنصري في بريطانيا، التي وافتها المنية في مارس الماضي. وكان وصول الجثمان في الثالثة من فجر اليوم، ولكن لم يفرج عنه في الحجر الصحي إلا في الحادية عشرة، ليتم ...