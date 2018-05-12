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السبت 12/مايو/2018 - 12:53 ص

«الهوارى»: جلسات الحوار المجتمعى لقانون الأحول الشخصية عقب شهر رمضان

النائبة عبلة الهواري
النائبة عبلة الهواري
محمد الشريف
dostor.org/2166416

قالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ومقدم تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية، إنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة القانون، متوقعة أن تكون جلسات الحوار خلال شهر يونيو المقبل، عقب الانتهاء من شهر رمضان.

وأوضحت «الهواري»، في تصريح لـ« الدستور»، أنه تم إرسال مشاريع القانون المقدمة من النواب حول الأحوال الشخصية، إلى وزارة العدل لمناقشتها وإبداء الرأي وحتى الآن لم ترد إلى اللجنة، مطالبة بضرورة عقد جلسات حوار مجتمعي على نطاق أوسع وبشكل مختلف.

وأشارت «الهواري» إلى أن القانون عليه نقاط خلاف محددة حول بعض المواد منها الرؤية والاستضافة والحضانة، موضحة رؤيتها حول عقد جلسات الحوار المجتمعي قائلة: «أنه يجب على اللجنة التشريعية أن تعقد جلسات حوار مجتمعي مع منظمات نسائية مختصة بقضايا المرأة، وباحثين ومحامين ومختصين، أو أن يتم عقد جلسات حوار مع المحافظات عن طريق المنظمات النسائية ويتم رفع توصياتهم حول القانون إلي اللجنة مما ينتج عنه ثمار حقيقية حول المناقشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها».

وأوضحت أنها ستتقدم بذلك المقترح على اللجنة التشريعية، معربة عن تخوفها من عقد جلسات حوار تخرج بدون فائدة أو نتيجة لوجود عدد من حالات التي تعاني من قانون الأحوال الشخصية وتتحول المناقشات لأمور الشخصية، مشددة أن الهدف من قانون الأحوال الشخصية هو الحفاظ والتماسك على الأسرة المصرية.

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