اليوم.. مؤتمر لحزب «الحركة الوطنية» عن التحديات الاقتصادية

يعقد حزب الحركة الوطنية المصرية، اليوم السبت، مؤتمرًا حول "آفاق وتحديات الاقتصاد المصري.. ودور الشباب في صنع القرار"، بمقر مكتبة مصر الجديدة العامة وتحت إشراف أمانة شباب الجمهورية بالحزب.



والمؤتمر يشهد جلسة عامة افتتاحية يعقبها عقد ندوتين على هامش المؤتمر، الندوة الأولى تدور حول آفاق الاقتصاد المصري وما يواجهة من تحديات خلال المرحلة المقبلة، والندوة الثانية ستناقش قضية مشاركة الشباب في صنع المستقبل وكيفية التأهيل والتدريب على تحمل المسئولية والمشاركة البناءة النابعة من خبرة ووعي ومرتكنة لعناصر شابة مسلحة بالعلم والمعرفة بعيدًا عن المزايدات والصخب والصوت العالي.