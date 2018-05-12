القاهرة : السبت 12 مايو 2018
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07:48 م

أحدث صفقات الأهلى: «أبويا قاللي انضم للأفضل فى إفريقيا»‏
03:57 ص

موسكو: لا توجد مفاوضات حول تسليم سوريا منظومة صواريخ «إس -300»
12:52 ص

الليلة.. حفل الموسيقار عمر خيرت بساقية الصاوى
06:33 م

أطباء نفسيون: «السوشيال ميديا» قد تؤدى للوفاة

05:36 م

رغدة السعيد تكتب: «إجرى عالمطبخ».. ازدراء علني من «ذكور السوشيال»

05:17 م

روشتة إدوارد عشان تفضل عيل صغير

07:21 ص

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
01:17 ص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
11:50 م

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07:36 م

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
سياسي
السبت 12/مايو/2018 - 12:50 ص

اليوم.. مؤتمر لحزب «الحركة الوطنية» عن التحديات الاقتصادية

اليوم.. مؤتمر لحزب
محمد جعفر
dostor.org/2166414

يعقد حزب الحركة الوطنية المصرية، اليوم السبت، مؤتمرًا حول "آفاق وتحديات الاقتصاد المصري.. ودور الشباب في صنع القرار"، بمقر مكتبة مصر الجديدة العامة وتحت إشراف أمانة شباب الجمهورية بالحزب.

والمؤتمر يشهد جلسة عامة افتتاحية يعقبها عقد ندوتين على هامش المؤتمر، الندوة الأولى تدور حول آفاق الاقتصاد المصري وما يواجهة من تحديات خلال المرحلة المقبلة، والندوة الثانية ستناقش قضية مشاركة الشباب في صنع المستقبل وكيفية التأهيل والتدريب على تحمل المسئولية والمشاركة البناءة النابعة من خبرة ووعي ومرتكنة لعناصر شابة مسلحة بالعلم والمعرفة بعيدًا عن المزايدات والصخب والصوت العالي.

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