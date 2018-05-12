القاهرة : السبت 12 مايو 2018
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اقتصاد
السبت 12/مايو/2018 - 12:46 ص

تعرف على أسعار «ياميش رمضان» اليوم

أرشيفية
أرشيفية
دعاء ابو العزم - سيد ابراهيم
dostor.org/2166412

رصدت " الدستور" أسعار "ياميش رمضان"، الذى شهد ارتفاعا عن العام الماضى، حيث يُعد الإقبال على شراء الياميش من الطقوس المحببة للأسر المصرية، حتى في ظل ارتفاع الأسعار الحالية، الذي يمكن أن يؤثر على الكميات التي يشتريها البعض وليس الأنواع التي اعتادوا عليها.

وتراوح سعر كيلو البلح ما بين 10 و50 جنيهًا، والقراصيا جامبو 88 و95 جنيهًا، ولفة قمر الدين السورى بين 12 و30 جنيهًا، والسوبيا الجاهزة 50 جنيهًا، والتمر هندى السريع 24 جنيهًا، ولفة التمر هندى 35 جنيهًا، والتين التركى 120 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو التين السورى إلى 70 جنيهًا، والتين التركى من العام الماضى 65 جنيهًا، وكيلو القراصيا 65 جنيهًا، وتراوحت سعر المشمشية من 60 إلى 80 جنيهًا، كما وصل سعر كيلو الزبيب المصرى إلى 60 جنيهًا، والإيرانى 90 جنيهًا.

وتختلف أسعار جوز الهند، إذ يتراوح سعر الكيلو ما بين 60 و90 جنيهًا، وكيلو الفستق بالقشر يصل إلى 300 جنيه، والمقشر بـ465 جنيهًا.

وتراوح سعر اللوز 60 و80 و100 جنيه، والخروب قرون 40 جنيهًا، والمجروش 25 و30 جنيهًا، واللوز المقشر الجامبو 240 جنيهًا، والعرقسوس 42 جنيهًا.

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