غدًا.. مناقشة «خطاب العنف والدم فى الفقه الإسلامى» لـ حسام حداد
تنظم دار ابن رشد للنشر والتوزيع٬ بالتعاون مع مركز ليفانت للدراسات الثقافية والنشر بالإسكندرية٬ لقاء لمناقشة كتاب «خطاب العنف والدم في الفقه الإسلامي» للباحث حسام الحداد٬ وذلك في تمام السادسة من مساء، غد الأحد.
ويتناول الكتاب بالنقد والتحليل والمناقشة كلِّ من: الدكتور هاني المرعشلي أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة طنطا٬ والدكتور أدهم مسعود القلق أستاذ النقد الأدبي ومدير مركز ليفانت، وذلك بمقر مركز ليفانت للدراسات الثقافية والنشر٤٤ ش سوتر الأزاريطة الدور الثالث.