غدًا.. مناقشة «خطاب العنف والدم فى الفقه الإسلامى» لـ حسام حداد

بالفيديو.. الزغاريد تصاحب مريم إلى مثواها الأخير

شُيّع جثمان مريم حاتم مصطفى، ضحية الاعتداء العنصري في بريطانيا، التي وافتها المنية في مارس الماضي. وكان وصول الجثمان في الثالثة من فجر اليوم، ولكن لم يفرج عنه في الحجر الصحي إلا في الحادية عشرة، ليتم ...