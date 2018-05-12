استقرار أسعار القطن المصرى.. اليوم

استقر سعر القطن المصري الذى يتم تصديره، اليوم السبت، حيث سجل صنف جيزة 86 نحو 2794 جنيها للقنطار، فيما سجل صنف جيزة 94 نحو 2580 جنيها للقنطار فيما سجل صنف جيزة 95 نحو 2464 جنيهًا للقنطار.



ووفقا لأسعار العالمية للقطن المصري فإن صنف 87 من محصول العام الماضى 3337 جنيها.



وقال محمد السيد أحد مزارعي القطن إن الحكومة لا بد أن تعمل على وضع برنامج قومي لعودة زراعة الأقطان مرة أخري، مثلما كانت في السابق.



ويعمل قطاع الغزل والنسيج بوزارة قطاع الأعمال العام على تطوير المصانع لديها في خطة تنفذها الوزارة لتحويل الخسائر التى تحققها المصانع إلى أرباح.