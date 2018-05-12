صدور كتاب «كيف تصنع مجتمعًا.. المرأة قبل وبعد الإسلام»

صدر مؤخرا عن دار حسناء للنشر والتوزيع بالأسكندرية٬ كتاب "كيف تصنع مجتمعًا.. المرأة قبل وبعد الإسلام" من تأليف شمس الدين كمال.



وقال المؤلف: «إن الكتاب يطرح العديد من الأسئلة حول: هل للمرأة أن تحب ؟! ؛ أو بمعنى آخر كيف ينظر الإسلام للحب بين الرجل والمرأة؟ أعني الحب الذي يسبق الزواج، إذ أن الحب الذي يكون بين الزوجين لا يمنعه عاقل على وجه الأرض، إن هذا الموضوع حساس جدًا؛ لكن الجميل في هذا الدين الذي ارتضاه الله لليشرية كلها أنه استوعب كل الأفكار، واحتوى الإنسان بخيره وشره، بميوله ورغباته ، بفطرته وطبيعته، ولم يحجر يوما على مشاعره وحريته وأفكاره، طالما أنها لا تهدر حرية الآخرين».

