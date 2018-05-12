510 دولارات.. سعر طن «البيلت» اليوم
سجل سعر معدن البيلت، اليوم السبت، 510 دولارات للطن في الأسواق العالمية الحرة.
ويدخل البيلت في العديد من الصناعات المعدنية التابعة لقطاع الأعمال.
سجل سعر معدن البيلت، اليوم السبت، 510 دولارات للطن في الأسواق العالمية الحرة.
ويدخل البيلت في العديد من الصناعات المعدنية التابعة لقطاع الأعمال.
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