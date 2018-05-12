صدور كتاب «الحلقة المفقودة فى امتداد عربية اللهجات السامية»

صدر حديثا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ طبعة منقحة ومزيدة من الجزء الأول٬ لكتاب "الحلقة المفقودة في امتداد عربية اللهجات السامية"، تأليف عبدالرحمن الرفاعي٬ ومن تقديم الدكتور كمال بشر.



وفي مقدمته للكتاب يقول "الرفاعي": «انطلقت أبحث صامتا لعشرين عاما كثرت فيها زياراتي الميدانية للكثير من المواقع الجبلية بجنوب جزيرة العرب وحزونها القريبة منها، لا سيما جبال منطقة جازان ـ التي هي منطقتي٬ وقد كانت البدايات لا تزيد عن كونها زيارات استكشافية، لأن التركيز فيها كان ينصب على طبيعة كثرة تنوع لهجات أهل هذه المواقع وقد واجهت صعوبة كبيرة في بداية الأمر بل لم أصل لما كنت أريده لأسباب كثيرة جدا، منها أن لهجات هذه المواقع ـ كما قلت آنفا ـ هي كثيرة جدا ، إذ تجد أن أهل كل موقع لهم لهجتهم الخاصة بهم ، التي لا يتحدثون بها إلا فيما بينهم ، رغم تقاربهم وتداخلهم ، لكن ذلك لا يعني أنهم لا يفهمون بعضهم في الكثير مما يتحدثون به فيما بينهم في أكثر قضاياهم التي يشتركون فيها، لكن ـ أيضا ـ تبقى لكل موقع خصوصيته اللسانية٬ وهذا ما دفعني أكثر لدراسة ألسن لهجات هذه المواقع».

