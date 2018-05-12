بالصور.. ديبيكا بادكون تتألق فى مهرجان «كان» بإطلالة غريبة

تألقت نجمة بوليوود ديبيكا بادكون، خلال ظهورها في حفل فيلم "Ash Is Purest White"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان "كان" السينمائي الدولي.



ورصدت عدسات الباباراتزي إطلالة "بادكون" الجذابة والمختلفة، فخطفت أنار الحضور بإطلالتها الغريبة والمميزة مرتدية فستان قصير وردي اللون، منفوش وبه جزء طويل من الخلف، مستخدمة اكياج هاديء أبرز جمال وجهها.



يُذكر أن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ71 انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى 19 مايو في مدينة كان الفرنسية، وخصص القائمون على المهرجان خطا ساخنا للإبلاغ عن حوادث التحرش الجنسي التي قد تحدث أثناء المهرجان.