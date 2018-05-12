صدور النسخة العربية لكتاب «اللّامَرئى» للفيلسوف الفرنسى كليمون روسى

صدر مؤخرا عن منشورات المتوسط بميلانوـ إيطاليا٬ النسخة العربية لكتاب "اللّامَرئي" للفيلسوف الفرنسي كليمون روسي٬ وترجمه من الفرنسية٬ المصطفى صباني.



ومن الكتاب نقرأ: «إن مَلَكة التقاط أشياء لا وجود لها، تكشف عن طابع غريب، وقليلاً ما لا يتوقع من الفكر. والحال أن هذه الغرابة لا تخلو من فائدة، ولا من أهمية، إذا انتبهنا إلى أن الناس، على وجه التحديد، يحتاجون؛ فيما هو أساسي لأوهامهم حينئذ؛ إلى ملكة اعتقاد رؤية وتصوّر ما لا يُرى، وما لا يتصور أبداً».



يذكر أن "روسي" فيلسوف وجامعي فرنسي ،من بين أعماله: "عن الفلسفة التراجيدية" و"الواقعي وازدواجيته" و"مقال حول الوهم" و"قصة غريق".

