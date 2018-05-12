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السبت 12/مايو/2018 - 12:21 ص

الأربعاء.. عرض «الكاوبويز» بالمعهد الثقافى الفرنسى

الأربعاء.. عرض «الكاوبويز»
نضال ممدوح
dostor.org/2166392

ضمن أنشطة سين سيما٬ والتي تنظمها قاعة العرض السينمائي بالمعهد الفرنسي الثقافي بالمنيرة٬ يقام في تمام التاسعة من مساء الأربعاء الموافق 16 مايو الجاري٬ لقاء بعنوان"زووم على مهرجان كان السينمائي الدولي" وعرض لفيلم "الكاوبويز" من إنتاج عام 2015 وإخراج توماس بيدجان.

ويدور الفيلم في شرقي فرنسا، حيث اجتمع فريق في إحدى المراعي الكبيرة للاحتفال بولعهم المشترك بالموسيقى الكانتري (الريفية)، وكان هناك "آلان"، أحد أعمدة هذه الجماعة، بصحبة زوجته وأبنائه كيد وكيلي، غير أنه في ذات اليوم اختفت كيلي ومن بعدها، انهارت حياة الأسرة بالكامل.

وقرر "آلان" السفر في محاولة للعثور على ابنته، مضحيًّا بكل ما يملك من أموال في رحلة بحث بلا نهاية يرافقه فيها ابنه، سنده الوحيد.

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