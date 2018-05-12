الإثنين.. اقتراحات البرلمان تناقش تطوير مطالع ومنازل الدائرى بالعمرانية

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، الإثنين المقبل، اقتراح برغبة من من المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بالجيزة، بشأن تطوير مطالع ومنازل الطريق الدائري بمنطقة حي العمرانية وعمل مطلع ومنزل عند شارع مصرف الكنيسة بمحافظة الجيزة.



فيما أشاد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن نفس الدائرة -العمرانية-، بهذا الاقتراح، معلنا تأييده له، وتشجيعه للمهندس إيهاب منصور على المثابرة والمجهود.



وقال "فؤا"د، في بيان له، إنه فخور بالتعاون مع "منصور"، في خدمة أبناء العمرانية وتحسين الخدمات المقدمة لهم.