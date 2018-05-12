الليلة.. حفل تأبين «ريم بنا» بمركز الجزويت فى الإسكندرية

يُنظم مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية٬ حفل تأبين للفنانة الفلسطينية الراحلة ريم بنا، وذلك في تمام السابعة من مساء اليوم السبت، بحضور الفنان حازم شاهين ونخبة من الفنانيين السكندريين.



يُذكر أن "بنا" توفيت في 24 مارس 2018 بمدينة الناصرة بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وهي ابنة الشاعرة الفلسطينية زهيرة صباغ، درست الموسيقى والغناء في المعهد العالي للموسيقى في موسكو، وتخرجت عام 1991 بعد 6 سنوات أكاديمية درست خلالها الغناء الحديث وقيادة المجموعات الموسيقية.



ولها عدة ألبومات موسيقية يطغى عليها الطابع الوطني، كما أنّ لها عدة ألبومات أغاني للأطفال، ولها أيضًا العديد من المشاركات في احتفاليّات ونشاطات عالمية لنصرة حقوق الإنسان، يتميز أسلوبها الموسيقي بدمج التهاليل الفلسطينية التراثية بالموسيقى العصرية.

