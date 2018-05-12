اليوم.. الحكم على مقاول وصاحب شركة بتهمة تقديم رشوة

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، حكمها على مقاول ومالك شركة النور للتوريدات لاتهامهما بتقديم رشوة لقوة نقطة شرطة المنطقة الصناعية التابعة لقسم شرطة القطامية لعدم تحرير محضر لهما بتهمة الشروع فى سرقة مواد حجرية



ويصدر الحكم ، برئاسة المستشار مدبولي كساب، و عضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود وأمانة سر وائل عبدالمقصود.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بسام صالح إسماعيل محمد، 31 سنة، مقاول وحسن فايز حسن سالم حميدة، 34 سنة، مالك شركة النور للتوريدات العمومية بعرض رشوة على موظفين عموميين للامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم للاخلال بواجباتها بأن عرضا على النقيب محمود فتحى أمين عبد المجيد رئيس نقطة شرطة المنطقة الصناعية التابعة لقسم شرطة القطامية وعريف شرطة أحمد حمدى إبراهيم جاد الله ومندوب شرطة عبد الحافظ صبحى السيد بقسم شرطة القطامية مبلغ 24 ألف و600 جنيه من مبلغ الرشوة مقابل عدم تحرير محضر بشأن واقعة الشروع فى سرقة مواد حجرية ورمال وضبط معدة ثقيلة لودر ومستقليها والمملوكة للمتهم الثانى لكن الموظفين العموميين لم يقبلوا الرشوة منهما.