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السبت 12/مايو/2018 - 12:14 ص

الليلة.. «لهيب التانجو» بمكتبة الإسكندرية

الليلة.. «لهيب التانجو»
نضال ممدوح
dostor.org/2166385

تشهد القاعة الكبري بمركز المؤتمرات٬ والتابعة لمكتبة الإسكندرية٬ في تمام الثامنة من مساء اليوم السبت٬ حفل موسيقي فني بعنوان "لهيب التانجو"، والذي تحييه أوركسترا مكتبة الإسكندرية٬ بمصاحبة الموسيقار صوليست فيولينة وقيادة: خالد الشويخ.

يُذكر أن "الشويخ" بدأ العزف على آلة "الفيولين" في الخامسة من عمره، ثم التحق بكونسرفتوار القاهرة وخلال دراسته في الكونسرفتوار قدم العديد من الحفلات بالقاهرة وأوروبا وأمريكا، ثم سافر لسويسرا؛ لاستكمال دراسته بكونسرفتوار جنيف، وفور تخرجه التحق بأوركسترا جنيف لموسيقي الحجرة كعازف فيولينه أول في الفترة من 1993 حتى 1998، وبعد عودته إلى مصر حصل على درجة الدكتوراه في الفنون من كونسرفتوار القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ويعمل حاليًا رائًدا للفيولينه بأوركسترا أوبرا القاهرة ومدرسًا بمعهد الكونسرفتوار.

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