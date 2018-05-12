19 مايو.. ورشة لـ«العلاج بالفن» فى درب 1718

يُنظم درب 1718 ورشة بعنوان "العلاج بالفن" وذلك في تمام الواحدة من ظهر السبت٬ الموافق 19 مايو الجاري، مع المدربة غادة شريف.



تقوم الورشة على: لستخدام الحدس الإبداعي وتنقيته٬ واستخدام الفن كطريقة للاسترخاء وإزالة الملوثات السمعية والبصرية والعاطفية التي تتمكن منا أحياناً أثناء تفاعلنا مع الحياة.



بالإضافة إلى اكتشاف الأوجه الغائبة أو غير المُدرَكَة من الشخصية أثناء العملية الإبداعية٬ والتواصل مع النفس ومنحها فرصة للتأمل والوصول إلى مكان تجد فيه السلام النفسي.

