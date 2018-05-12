الليلة.. حفل إطلاق رواية «تشيخوف والسيدة صاحبة الشيواوا»

تُقيم دار الكتب خان حفل توقيع ومناقشة رواية «تشيخوف والسيدة صاحبة الشيواوا» للكاتب شريف عبدالصمد، ويناقشها القاص محمود توفيق، وذلك في تمام السابعة من مساء اليوم السبت.



كما تطرح الرواية أسئلة ماذا لو أتى الأديب الروسى الأهم، أنطون بافلوفيتش تشيخوف إلى مصر؟ ماذا يحدث إن حضر تشيخوف بنفسه ندوة أدبية تناقش إحدى قصصه، كيف يراه الأدباء المصريون، وهل تغلب على رؤيتهم المعايير الفنية أم الأخلاقية في مناقشة الأعمال الأدبية، كل هذه تساؤلات يحاول الكاتب والروائى شريف عبدالصمد الإجابة عنها من خلال روايته الجديدة «تشيخوف والسيدة صاحبة الشيواوا».