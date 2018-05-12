«التخطيط»: إنشاء «بوابات إلكترونية» فى المدن العمرانية الجديدة
تعتزم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات المتعلقة برنامج تطوير الخدمات الحكومية، منها تطوير وإنشاء البوابات الإلكترونية بالمدن العمرانية الجديدة لمدينتي الشيخ زايد، و15 مايو.
كما تستهدف الوزارة، استكمال تطوير وإنشاء البوابات الإلكترونية بالوزارات أو الجهات الحكومية، إصدار النسخة المحدثة من المنظومة الموحدة لإدارة استكمال تطوير وميكنة دورات عمل التقاضي المختلفة وربطها في منظومة واحدة متكاملة وتوفير النتائج والتقارير الخاصة بها.